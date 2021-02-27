В пострадавших от циклона районах Хабаровского края насчитали почти 300 поврежденных зданий

Напомним, что непогода бушевала в регионе два дня Фото: Борис КОКУРИН

Оценочные комиссии завершают работу в районах региона, которые больше всего пострадали от снежного циклона 16 февраля. Напомним, что непогода бушевала в регионе два дня. Самый сильный удар пришелся на Нанайский район и побережье Татарского пролива - Советско-Гаванский и Ванинский районы.

В Советско-Гаванском районе специалисты уже закончили работу и обследовали инфраструктуру. Отсюда приходили кадры страшного разгула стихии: снег и ветер с порывами до 35 метров в секунду сносили крыши зданий, отрывали балконы и оставили тысячи людей без света. Только здесь разгул стихии принес ущерба на 40 миллионов рублей.

- По состоянию на 26 февраля, в районах, где действует режим ЧС, количество поврежденных объектов возросло до 283. Это здания, на которых полностью или частично повреждены кровля, фасады, остекление. Большая часть из них - 176 объектов - находится на территории Советско-Гаванского района в населенных пунктах Советская Гавань, Майский, Лососина и Заветы Ильича. По ним в правительство передали точную сумму ущерба, по другим муниципалитетам подсчет еще не закончен, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В Советско-Гаванский район 25 февраля отправили третью партию стройматериалов из краевого резерва: 800 листов шифера и 9,5 километра электропровода. Решается вопрос о выделении денег для восполнения нанесенного стихией ущерба.