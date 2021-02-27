Ограничения на работу кафе и баров снимут в ЕАО с 1 марта

Ограничения было решено снять из-за снижения заболеваемости ковидом в области Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 марта заведения общественного питания в ЕАО вернутся к обычному «докоронавирусному» режиму работы. Ограничения было решено снять из-за снижения заболеваемости ковидом в области. Соответствующее постановление подписал глава региона 26 февраля.

- Еще на месяц продлен масочный режим. Ношение масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты в общественных местах остается обязательным до 1 апреля 2021 года. До этой же даты сохранится запрет на личные приемы граждан членами правительства ЕАО и руководителями органов исполнительной власти региона, - сообщили в пресс-службе правительства области.

Людей старше 65 лет оставили на самоизоляции. Дома останутся и граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом. Самоизоляция продлена до 29 марта.