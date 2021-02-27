За жестокое убийство и ограбление друга присяжные отправили в колонию двоих хабаровчан

Пьяные хабаровчане в порыве гнева напали на мужчину и нанесли ему не менее 18 ударов ногами и руками по различным частям тела Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 7 октября 2017 года двое пьяных хабаровчан сидели во дворе. Собутыльники (26 и 32 лет) стали ссориться с 56-летним мужчиной. Конфликт нарастал, оппоненты стали кричать друг на друга. Пьяные хабаровчане в порыве гнева напали на мужчину и нанесли ему не менее 18 ударов ногами и руками по различным частям тела.

Когда избитый мужчина уже не мог сопротивляться, один из нападавших забрал у него телефон и куртку. После грабители сбежали с места преступления. Еле живого мужчину нашли прохожие, потерпевшего госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Нападавших задержали, уголовное дело было возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж». Начался суд, сообщники вины не признавали.

Судьбу обвиняемых решала коллегия присяжных заседателей. Вердикт: виновны. Суд отправил одного из нападавших в колонию на девять лет и шесть месяцев. Второго мужчину осудили на 12 лет лишения свободы. Обоих отправили в колонию строгого режима. Подсудимые с приговором не согласились и обжаловали решение суда.

- Однако судебной коллегией по уголовным делам Хабаровского краевого суда приговор Железнодорожного районного суда от 28.08.2020 оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор вступил в законную силу.