Житель Хабаровска взял аванс за несуществующий ремонт и сменил номер телефона

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске Олег (имя изменено - прим. ред.) затеял дома ремонт. Мужчина решил обойтись малой кровью и нанял подрядчика, которого нашел в интернете. Хабаровчанин перевел ремонтнику аванс.

В качестве задатка подрядчик получил 22 тысячи рублей. После 24-летний парень стал юлить и откладывать начало ремонта. Когда «завтраки» перестали работать, ремонтник просто сменил номер телефона. Клеить обои и менять полы парень с криминальным прошлым не собирался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют информацию о возможной причастности фигуранта к иным аналогичным фактам обмана, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.