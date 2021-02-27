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За марихуану житель ЕАО отправится в колонию строгого режима

До этого мужчина получил условный срок
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина уже отвечал перед судом за совершение ряда краж

Мужчина уже отвечал перед судом за совершение ряда краж

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Анатолий (имя изменено - прим. ред.) в сентябре 2020 года оказался в Смидовичском районе ЕАО. Мужчина находился здесь неспроста - он покупал марихуану. Этим он нарушил условия испытательного срока, который был назначен за предыдущее преступление.

Мужчина уже отвечал перед судом за совершение ряда краж. Тогда Анатолия приговорили к трем годам лишения свободы условно. В этот период мужчина и купил наркотики. С «запрещенкой» Анатолия и «взяли» оперативники.

- С учетом позиции государственного обвинителя, приговором суда он признан виновным в совершении указанного преступления и ему на основании требований по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

Криминал