Последний день зимы в Хабаровском крае радует мягким снегом

В февральских ветрах уже чувствуется запах весны Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Весна, по крайней мере, календарная, придет в Хабаровский край уже завтра. Февраль под занавес решил подарить нам довольно теплый, но ветреный день. В Хабаровске ночью выпал небольшой снег, днем, по данным Дальневосточного УГМС, тоже ожидаются осадки. Ночью от -9…-11ºС, днем потеплеет до -2…-4ºС. Немного портит уютную картину юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с, порывами до 15-17 м/с.

В южных районах края тоже пройдет снежок. Ночью -8…-13ºС, зато днем ожидается плюсовая температура - от -2ºС до +3ºС. Здесь тоже коррективы вносит ветер – юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 17 м/с.

Небольшие осадки накроют и центральные районы региона, местами снег будет вполне ощутим. Ночью до -18ºС, днем на дорогах наверняка образуется каша, ведь ожидается от -10ºС до +3ºС. Будет дуть юго-западный и западный ветра, скоростью 6-14 м/с.

На севере края тоже снежно, крепкие ночные морозы от -15ºС до -27ºС лишь немного ослабеют днем - от -3ºС до -15ºС, в зависимости от района. Западный и северо-западный ветра внесут ноту дискомфорта: при скорости 6-14 м/с они дадут понижение «температуры по ощущениям» на 6-10 градусов.

Климатическая весна придет к нам, по прогнозам синоптиков, во второй половине марта. Впрочем, нам, дальневосточникам, не привыкать к тому, что первые месяцы нашей весны больше похожи на западную зиму.