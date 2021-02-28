Международный фестиваль «Серебряная корюшка» пройдет в Хабаровском крае

Каждый раз фестиваль собирает много зрителей и болельщиков Фото: Правительство Хабаровского края

Ежегодный международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» пройдет 6 марта в Советской Гавани. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, фестиваль входит в список значимых мероприятий по развитию событийного туризма. В 2021 году его проведут в 16-й раз. За эти годы в Советскую Гавань приезжали команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР и других стран. От края участие в фестивале приняли свыше тысячи жителей края.

Команду рыбаков могут сформировать как коллеги, работающие на одном предприятии, так и обычные жители, как граждане России, так и иностранцы. В команде два человека, которым предстоит соревноваться в семи номинациях. Так, можно победить в номинации «Самая крупная выловленная рыба», «Самый большой улов» и даже – «Самая мелкая рыба». Особо зрелищным обещает стать скоростное бурение лунки. Пройдет и конкурс «Мисс Серебряная корюшка». Победителям вручат дипломы и ценные призы.

А пока рыбаки будут терпеливо бдеть над лунками, гости фестиваля смогут покататься на снегоходах, поучаствовать в мини-чемпионате по футболу. Для болельщиков организуют свой конкурс – на лучшее творческое оформление команды.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора в проекте «EventsInRussia/Национальный календарь событий» фестиваль удостоен статуса «Национальное событие 2018».