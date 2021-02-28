В Хабаровском крае увеличат число студенческих отрядов

В правительстве Хабаровского края обсудили развитие студенческого отрядного движения. Главным вопросом повестки стало увеличение количества предприятий и организаций, задействованных в трудоустройстве молодежи на лето.

Как отметили в пресс-службе правительства края, студенты каждое лето разъезжаются по крупным стройкам страны, едут на путину, работают вожатыми и проводниками. В прошлом году ситуацию усугубил коронавирус – часть направлений работы отменили в целях безопасности. В этом году есть задача вернуть показатели на допандемийный уровень, а по возможности - превзойти этот уровень.

- Планируется трудоустроить более 2000 бойцов студотрядов по направлениям «Проводник», «Медицинское», «Сервисное», «Строительное», «Педагогическое», а также для работы на путине, - сообщил Михаил Чувашов, руководитель Хабаровского реготделения Российских студенческих отрядов. - Зарплата студентов в зависимости от выбранного места работы варьируется от 15 до 200 тысяч рублей.

Подробную информацию об участии в молодежном трудовом движении можно получить в ХРО РСО по телефонам: 8-924-402-36-57, 8-909-806-71-98.