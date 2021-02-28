На Колыме госавтоинспектор спасла четырех щенков

Коллеги помогли Марине позаботиться о малышах. Фото: пресс-служба УМВД по Магаданской области

Коробку с пищащими щенками обнаружила в подъезде своего дома Марина Алиева, инспектор ГИБДД по Хасынскому району (Магаданская область) 25 февраля. Еще слепые малыши дрожали от холода – на Колыме по ночам и утром держится до минус двадцати градусов. Старший лейтенант не смогла пройти мимо, однако была проблема – она не могла принести щенят домой, поскольку у ее ребенка аллергия на шерсть.

- С разрешения начальника отделения ГИБДД мы с коллегами на время приютили найденышей, - рассказала Марина Алиева. – Мы создали им комфортные условия и стали выкармливать молоком из бутылочки.

В тепле и уюте собачата быстро успокоились, много ели и спали. А через некоторое время малышей забрали зоозащитники. История этих подкидышей, надеемся, закончится хорошо. Щенки вырастут и найдут себе добрых хозяев. А владельцам домашних животных хочется напомнить: если вы не профессиональный заводчик, пожалуйста, отведите своего питомца на стерилизацию.