В Хабаровском крае пока еще действуют 39 зимников

Температура повышается, а значит скоро начнут закрывать переправы, катки на открытом воздухе и лыжные трассы Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По состоянию на последний день февраля, в Хабаровском крае официально открыты 39 переправ. Как сообщили в пресс-службе правительства края, из-за потепления некоторые зимники закрыли. С 19 февраля официально закрыт переход в Николаевском районе в районе села Подгорное. Выезд на лед, по заключению специалистов, больше не безопасен.

Пока действуют 15 зимников в районе им. Лазо, пять – в Аяно-Майском, по четыре в Охотском и им. Полины Осипенко районах, три в Ульчском, под два в Николаевском и Хабаровском и по одному в районах Верхнебуреинском, Амурском и Комсомольском. В черте Хабаровска действует один технологический проезд.

Причина закрытия переправ проста – теплеет и лед тает. Уже зафиксированы случаи, когда под воду уходили автомобили с людьми. Но даже перед выездом на официально открытую переправу нужно изучить информационные стенды. Дело в том, что может измениться в меньшую сторону грузоподъемность переправы из-за теряющего прочность льда.

Спасатели напоминают, что выход на открытый лед всегда требует осмотрительности. При опасной ситуации звоните на номер 112.