Спасатели Хабаровского края проводят викторину на знание основ гражданской обороны

Вопросы в викторине простыми и очевидными не назовешь. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю, объявлена викторина на знание основ гражданской обороны. Участникам предстоит ответить на двадцать пять вопросов, касающихся истории становления гражданской обороны, безопасности и защиты населения.

Если вы уверены в своих знаниях в этой сфере, переходите по ссылке и отвечайте на вопросы. Викторина проводится по 1 марта включительно. Примерное время прохождения – десять-пятнадцать минут, на легкую победу не надейтесь. Организаторы надеются, что участники будут играть честно и не искать подсказки в интернете.

Итоги викторины подведут 3 марта. Среди тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов, с помощью генератора случайных чисел будет определен победитель. Ему и вручат сувениры с символикой МЧС России. Учтите, что по правилам викторины призы могут быть доставлены только в пределах Российской Федерации.