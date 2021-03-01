Женщину с двумя детьми спасли из пожара в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Последний день зимы оказался для некоторых жителей Хабаровского края вторым днем рождения.

- Вчера, 28 февраля, в 16:46 в пожарную охрану в поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края сообщили, что горит жилой дом. По информации очевидцев, горел жилой многоквартирный дом на улице Октябрьской, 84, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Оперативно прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили дым, выходящий из окон квартиры на первом этаже.

В горящей квартире огнеборцы обнаружили женщину с двумя детьми, одному ребенку четыре года, второму шесть. Пострадавших пожарные спасли, их эвакуировали и передали бригаде медиков, у всех троих были признаки легкой степени отравления дымом. Скорая помощь отвезла пострадавших в районную больницу на госпитализацию.

Помимо женщины с детьми из дома вывели еще пятерых человек. Все в порядке.

Пожар был потушен к шести часам вечера. Причины возгорания будет выяснять Госпожнадзор.