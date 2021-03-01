В первый весенний день в Хабаровске холодно Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Первый весенний день краевая столица встретила совсем не по-весеннему. Днем в Хабаровске от -10 до -12 градусов мороза. Ветер юго-западного направления, 9-14 метров в секунду.

- На юге Хабаровского края существенных осадков не ожидается, днем температура от -8 до -13 градусов, ветер западный, 9-14 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - В центре региона температура скачет от -3 до -18 градусов сегодня, первого марта. Ветер различных направлений, 5-14 метров в секунду.

Север края осадков не ожидает, разве что в Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах может немного припорошить. Днем от -9 до -15 градусов мороза.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае произошло 10 пожаров, из них в жилом секторе - один.

На реках края ледостав. Солнечная активность пока очень низкая.

В регионе продолжает действовать масочный режим.