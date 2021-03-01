За кражу телефона хабаровчанин может отправиться в тюрьму на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление - кражу мобильного телефона.

- К полицейским обратилась женщина, заведующая одним из магазинов в краевой столице. Она заявила, что у нее похитили дорогостоящий гаджет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина рассказала, что в ее овощной павильон, где она сама же и работает продавцом, вечером пришел покупатель. Когда продавщица отвлеклась, мужчина воспользовался случаем и забрал ее мобильный телефон. Потерпевшая, как только обнаружила пропажу, сразу же обратилась в полицию. Украденный мобильник она оценила в 50 тысяч рублей.

Оперативники в результате проведенных мероприятий задержали подозреваемого. Мужчина 33 лет от роду ранее уже был судим. Проживает он в поселке Березовка Краснофлотского района Хабаровска.

Как выяснили органы, телефон мужчина успел продать на рынке, выручил он за него две тысячи рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.