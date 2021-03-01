Получить жилье местной жительнице помогла прокуратура Хабаровского края Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту жалобы жительницы города Николаевска-на-Амуре на то, что нарушены ее жилищные права органами местной власти.

- Прокуратура установила, что из-за повреждений конструктивных элементов деревянного жилого дома, где проживала местная жительница, специализированной организацией в 2017 году дом признан аварийным и подлежащим сносу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Однако местные власти новое благоустроенное жилье заявительнице не предоставили. Она вынуждена жить у своих родственников, так как другого помещения, где можно жить, у нее нет.

Прокурор города Николаевска-на-Амуре подал заявление в суд на орган местного самоуправления. Прокуратура требует исполнить обязательства и предоставить жительнице новое жилье взамен непригодного.

Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил, женщине предоставлена новая благоустроенная трехкомнатная квартира.

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