Перспективы развития спорта и туризма обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году, весной, будет подготовлен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этого проекта определятся некоторые туристическо-рекреационные кластеры, в числе которых Дальний Восток, Крым, Золотое кольцо и прочие. В их ряд может попасть и наш Хабаровский край со своими уникальными проектами «Амур - Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск - Солнечный».

На встрече главы региона и вице-премьера как раз и обсуждались перспективы этого направления. Так, благодаря проекту по всей стране к 2030 году должен будет увеличиться поток туристов, а, следовательно, возрастет количество рабочих мест в этой сфере в нашем регионе.

Помимо туристической отрасли на встрече обсуждались и перспективы спортивной жизни Хабаровского края.

- Дмитрий Чернышенко положительно отозвался о спортивных результатах хабаровской команды «СКА-Нефтяник», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Команда считается лидером российского и мирового хоккея с мячом, вице-президент пожелал успехов организаторам и участникам первенства России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Хабаровске с 11 по 13 марта.

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