Пять новых зон отдыха благоустроят в Хабаровске в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла встреча по обсуждению реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в краевой столице в этом году. По информации администрации, в городе благоустроят пять общественных территорий для отдыха.

Выбрали территории сами жители краевой столицы с помощью голосования в прошлом году. Проекты благоустройства и подрядчики уже готовы. Как только в Хабаровске станет тепло, начнутся работы, а закончат благоустройство к концу октября.

- Территории, которые попали под проект: «Сквер врачей» на 10 больнице, «Сквер пограничной славы», «Сквер русских сказок», зона отдыха у шахматного клуба «Гамбит», зона у стелы «Узы дружбы», - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

На благоустройство потратят в этом году порядка 70 миллионов рублей. Дополнительно четыре миллиона выделят на установку различных малых архитектурных форм в парке имени Гагарина.

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