Хоккейный сезон закроется нестандартно в этом году в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году традиционное закрытие хоккейного сезона пройдет совсем нетрадиционно. В преддверии весеннего женского праздника на лед выйдут профессионалы хоккейного клуба «Амур» и актеры российского кино и театра. Состоится торжественное необычное закрытие в субботу, шестого марта, в «Платинум Арене».

- На льду встретятся игроки хоккейного клуба «Амур», ветераны хабаровского хоккея, а также звезды российского кино и театра из команды «КомАр», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В составе команды звезд на хабаровский лед выйдут актеры театра и кино: Александр Носик, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Сергей Комаров, Андрей Батурин, юморист Александр Морозов и многие другие.

Посетить мероприятие могут все желающие. Зрителей ждет яркая шоу-программа, пройдут конкурсы, будут организованы фотозоны и розыгрыш подарков. После того, как пройдет матч, зрители и болельщики смогут взять автограф у игроков «Амура».

Прийти на мероприятие можно по пригласительным билетам, их можно взять в кассе арены перед началом матча. Начнется матч в 17:00.

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