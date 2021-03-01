Социальную адаптацию мигрантов обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло заседание общественников, на котором обсуждались вопросы социальной и культурной адаптации мигрантов на территории краевой столицы. За круглым столом собрались представители разных народностей, которые живут здесь, власти города и края, миграционная служба и ученые-демографы.

На первое февраля 2021 года в Хабаровске зарегистрировано на миграционном учете 9735 иностранцев. Больше всего из них узбекистанцев, а также граждан Таджикистана, Кыргызстана, Китая, КНДР и Южной Кореи. Чаще всего иностранцы едут сюда на работу.

- Вопросы социальной и культурной адаптации мигрантов нужно рассматривать на всех уровнях власти. Часто к приезжим недостаточно хорошо относятся работодатели, им негде жить, они не могут сделать временную регистрацию, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Во время встречи участники пришли к выводу, что регулировать эти вопросы было бы проще, если бы на федеральном уровне имелся нормативно-правовой акт. На местном уровне решено создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами адаптации мигрантов.

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