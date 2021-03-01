Хабаровчанке, обвиняемой в сбыте гашишного масла, грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице закончилось расследование дела о сбыте наркотиков. Следственные органы направили в суд дело, возбужденное в отношении хабаровчанки, которую обвиняют в сбыте, попытке сбыта и в хранении наркотиков.

- Правоохранители выяснили, что в прошлом году, зимой, хабаровчанка у себя в подъезде сбыла два пакетика наркотиков. Исходя из результатов экспертизы, в пакетах было гашишное масло. Вес - 1,11 грамма. Это значительный размер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Девушку задержали осенью 2020 года, при проведении следственных мероприятий в рюкзаке задержанной нашли десять пакетиков с гашишным маслом. Как сообщила девушка, наркотики она купила в тот же день. 7,52 грамма - общий вес изъятых наркотиков. В карманах брюк был обнаружен еще один сверток со смесью табака и наркотиков. Вес - 0,74 грамма. Рассмотрение дела закончено. Девушке теперь грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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