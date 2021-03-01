Представители организаций и предприятий Хабаровского края могут повысить цифровую компетентность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители компаний, власти, организаций и предприятий Хабаровского края могут поучаствовать в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». Обучение пройдет в рамках программы «Клик».

- Образовательный курс «Клик» входит в перечень мероприятий федерального проекта, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Курс рассчитан на 108 часов, на нем можно обучиться навыкам управления на основе данных и формированию команды цифровой экономики.

Курс поможет повысить цифровую компетентность и в дальнейшем реализовывать свои проекты. Заявиться на обучение можно группами по 5-10 человек. Для того чтобы пройти отбор, нужно заявить свой проект, в основе которого будут принципы цифровизации.

В правительстве добавили, что общая картина цифрового развития в стране зависит от компетенции в этой сфере каждого сотрудника. Люди должны уметь работать с инструментарием создания и реализации проектов, пользоваться современными технологиями, визуализацией, искусственным интеллектом и прочим. Навыки, полученные в рамках программы, повышают ценность такого работника.

Заявки на обучение принимаются до 26 марта. За прошлый год навыки приобрели более пяти тысяч человек.

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