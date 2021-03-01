Студенческий донорский марафон стартует в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В Хабаровском крае множество жителей регулярно сдают свою кровь в помощь нуждающимся людям. Краевая станция переливания крови традиционно начинает весну с запуска студенческого донорского марафона.

Стартует акция со второго марта. Принять участие в ней могут все желающие студенты Хабаровского края.

- Это стало уже доброй традицией - встречать весну такой акцией, - рассказали в краевой станции переливания крови. - Идея донорства - сдачи крови и ее компонентов - среди студенческой братии всегда находит хороший отклик.

Молодежь, в частности студенты, является самой активной частью населения, кроме того, среди студентов много кадровых доноров.

Второго марта на сдачу крови придут учащиеся Тихоокеанского государственного университета. Участникам нужно оформиться в регистратуре с 10 часов утра.

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