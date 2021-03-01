Амбулаторию строят в селе Виноградовка в Хабаровском крае

В Хабаровском районе в селе Виноградовка идут работы по строительству новой амбулатории. По информации министерства строительства Хабаровского края, объект возводится общей площадью в 500 квадратных метров.

- После того, как подрядчик закончит строительные работы и здание введут в эксплуатацию, жители села Виноградовка смогут получать здесь высококачественную первичную медицинскую помощь, - сообщили в минстрое края. - В некоторых случаях амбулатория снимет необходимость ехать в поликлинику и больницу города.

Амбулатория после ввода в эксплуатацию сможет принимать примерно по 50 человек в день. В селе Виноградовка проживает порядка 1000 жителей.

В краевом минстрое также добавили, что строительные работы и запуск амбулатории планируется осуществить уже в этом году. Кроме медицинского учреждения на территории объекта регулярно будет дежурить автомобиль скорой помощи для оперативного выезда к больным жителям села.

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