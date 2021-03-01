Студентов-агропромышленников отправят на работу в поселок Хор Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровская администрация и «Хорский агропромышленный техникум» провели официальное подписание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

- Сельскохозяйственная отрасль активно развивается в Хабаровском крае и нуждается в молодых специалистах и работниках, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. - Подписанное соглашение направлено на достижение общих интересов. Выпускники техникума смогут трудоустроиться, а сельхозпроизводители в свои ряды получат квалифицированные кадры для работы.

В 2021 году на посевные работы сельхозпроизводителям нужны дополнительные работники - 49 человек. Востребованы специалисты-агрономы, механизаторы, бригадиры-механики, мастера по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, водители и слесари ремонтных работ.

Помимо сезонных посевных работ, сотрудники требуются также на постоянную работу в животноводческую отрасль. Требуются 17 сотрудников: зоотехник, специалист по ветеринарной обработке животных, специалисты по уходу за животными и операторы машинного доения.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.