Отлов бродячих животных продолжается в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В столице Еврейской автономной области началась активная работа по контролю численности бродячих животных. Администрация Биробиджана заключила соглашение с областной общественной организацией защиты животных «Добрые руки» на отлов, стерилизацию, вакцинацию и дальнейший выпуск на волю безнадзорных зверей.

- В Биробиджане проблема активности бродячих животных стоит достаточно остро, - сообщают в пресс-службе администрации областной столицы. - Жители стали чаще обращаться по этому поводу к властям. Заявок оказывается больше, чем может покрыть контракт на отлов.

В конце прошлого года в Биробиджане совместными усилиями администрации и «Добрых рук» прошла вакцинация и стерилизация 16 бездомных собак. На то время опыт оказался достаточно успешным, поэтому работа в этом году продолжается.

На текущее время в бюджете города выделено финансирование на отлов, стерилизацию вакцинацию и выпуск собак. Контракт будет заключаться пока на три месяца.

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