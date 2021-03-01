Спортивный фестиваль «Возрождение» прошел в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел спортивный фестиваль под названием «Возрождение». В нем приняли участие спортсмены, живущие на северных территориях региона. Закончился фестиваль в городе Николаевске-на-Амуре. Такой фестиваль - масштабное мероприятие, призванное воспитать в молодежи любовь к спорту, развитие физического здоровья и приобщить молодежь к национальным видам спорта.

- По окончании фестиваля награды присвоены по девяти видам спорта. Участвовали в соревнованиях спортсмены из Ульчского, Аяно-Майского, Охотского, Николаевского районов, и из города Николаевска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Первыми среди спортсменов по дартсу оказались Антон Енкин и Ирина Колонтаевская, оба жителя Николаевска-на-Амуре. Антон Дельнов и Анастасия Алексахина взяли золото в плавании. Среди лыжников лучшими стали Мария Кленилина и Владислав Шуваев. Лучшими шахматистами оказались Виктор Гальченко и Вера Ховрящук. Сергей Ткачев, Эдуард Ткачев, Артем Хаян, Лиза Волобоева и Андрей Белолюбский победили в национальных видах спорта.

Волейболистки из команды Аяно-Майского района «Аурум» заняли первое место. Мини-футбол лучше всего дался спортсменам из команды «Амур», а в хоккее победила команда «Феникс».

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