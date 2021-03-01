Большое количество пожаров прогнозируется в Хабаровском крае в 2021 году Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Хабаровском крае прогнозируют напряженный пожароопасный сезон в этом году из-за малого запаса снега. Первые пожары могут начаться раньше обычного, в связи с этим комитет лесного хозяйства начал проверку на готовность к сезону подведомственных учреждений. На текущей неделе проверят автономные организации и арендаторов на участках.

- Проверка проходит на территориях лесничеств. Проверяют наличие пожарной техники и оборудования. Если обнаруживаются недочеты - их обязуют устранять, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Теперь тушением пожаров будут заниматься сами арендаторы, по закону. Ранее они привлекались лишь как помощники спецслужбам, теперь же обязаны иметь необходимую технику для борьбы с огнем на своих участках.

Синоптики прогнозируют высокую горимость лесов в этом году, поэтому заблаговременная подготовка - это необходимость. Весь прошлый год служба готовилась к сезону - закупала технику и оборудование.

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