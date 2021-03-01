Ремонт и обновление объектов ЖКХ запланированы в Хабаровском крае

Ремонт и обновление объектов ЖКХ запланирован в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году краевую поддержку могут получить коммунальные предприятия региона. На капитальный ремонт объектов инфраструктуры край выделяет порядка 20 миллионов рублей. Благодаря ремонту сократятся расходы на производство услуг ЖКХ, следовательно, цена на коммуналку в будущем в росте будет ограничиваться.

- Большое количество объектов коммунальной инфраструктуры просто устарели, - говорят в министерстве ЖКХ края. - Износились почти на 60%, из-за этого и растут затраты на производство, что в итоге отражается и на тарификации. В этой связи край помогает обновить базы, чтобы рост замедлился.

Для участия в программе поддержки объекту надо находиться в собственности края. Затраты на ремонт не должны входить в тарифы. Заявку на участие нужно подать до 15 ноября в министерство ЖКХ.

Качественные ремонты и обновления помогут снизить затраты и сдерживать тарифы, а также без сбоев проводить отопительный период.

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