Урок по ОБЖ прошел в учебных заведениях Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Почти во всех учебных заведениях Хабаровского края состоялись открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Приурочен урок ко Всемирному дню гражданской обороны. Формат проведения у каждого учебного заведения индивидуальный. Прошли и лекции, и игры, и мультфильмы.

В Хабаровской школе МЧС состоялось такое мероприятие. Кадеты выступили показательно в ликвидации ЧС и провели эвакуацию людей, состоялись мастер-классы, в частности по сборке автомата и оказанию первой медпомощи. На выступления приехали гости - сотрудники МЧС и сотрудники минобра края.

- С 2014 года мы занимаемся активным развитием пожарно-спасательного профиля, а сейчас школа сменила название на школу МЧС, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на администрацию учебного заведения. - Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является ведущим в школе МЧС.

Такие мероприятия помогают детям и подросткам развивать навыки безопасного поведения и учат, как вести себя в опасной ситуации.

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