Волонтеров готовят к проведению первенства по греко-римской борьбе в Хабаровске

Волонтеров готовят к проведению первенства по греко-римской борьбе в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровском крае, в частности в краевой столице подходят к завершению подготовительные процедуры и мероприятия к проведению Первенства России по греко-римской борьбе. Напомним, состязания стартуют с 11 марта и завершатся 13 марта. Проходить они будут в «Платинум Арене». Первое собрание волонтеров уже состоялось в арене.

Добровольцы или помощники будут на подхвате во время организации приема более чем 350 спортсменов и сопровождающих их команд. Всего на подмогу отобрали 60 добровольцев. К слову, стать волонтером мог любой желающий из Хабаровского края.

Сейчас у добровольцев-помощников начинается несколько блоков подготовки и обучения. Молодежь изучит инфраструктуру места проведения соревнований, узнает, что из себя представляет греко-римская борьба, какие правила в этом виде спорта и как спортсменов выводить на ковер. Помимо прочего волонтеры будут отвечать за организацию мест проживания спортсменов и их досуговых мероприятий. Помогут добровольцы и на открытии турнира.

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