В Хабаровске второго марта по-прежнему холодно Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Весна пришла в Хабаровский край совсем не с весенней погодой. Морозно на улице было в первый день марта, такая же температура и сегодня, второго марта.

- В краевой столице осадков не ожидается, днем температура воздуха от -10 до -12 градусов, сообщили в Гидрометцентре края. - Ветер западного направления, 8-13 метров в секунду.

На юге Хабаровского края существенных осадков не будет. Днем будет от -8 до -13 градусов, ветер дует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центре региона и температура в разных районах от -9 до -20 градусов. Ветер различных направлений, 2-11 метров в секунду.

Север края без осадков, разве что в Охотском районе пройдет небольшой снег. Днем на улице до -20 градусов. Ветер в основном до 12 метров в секунду, а на побережье могут быть порывы до 18 метров в секунду.

На реках Хабаровского края ледостав. Солнечная активность низкая. Уровень радиации на территории края в пределах естественных фоновых значений.

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