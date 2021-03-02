Добровольцев наберут для наблюдения за выборами в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В сентябре текущего года в Хабаровском крае состоятся выборы. Жители региона будут выбирать кандидатов в Государственную думу и нового губернатора Хабаровского края.

Для соблюдения прозрачности голосования, контроля хода выборов и информирования СМИ и населения региона, выберут независимых наблюдателей из народа.

- В крае по инициативе Общественной палаты состоялось открытие общественного штаба, призванного обеспечить наблюдение за выборами, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Штаб обучит и подготовит наблюдателей, распределит их по участкам, научит взаимодействовать со СМИ и информировать жителей региона о ходе голосования.

Штаб будет выбирать наблюдателей среди добровольцев. Приоритет отдадут молодежи, так как она активнее других пользуется современными технологиями, гаджетами, социальными сетями.

Стать наблюдателем может любой совершеннолетний человек. Всех добровольцев обучат технологии процесса, как считать голоса и прочим нюансам. Всего в крае планируется обучить и задействовать порядка трех тысяч наблюдателей. Те, в свою очередь, должны иметь знания законодательства, понимать нюансы. Для более качественного изучения необходимого материала Общественная палата РФ издала «Золотой стандарт общественного наблюдения». В нем расписаны все важнейшие моменты по работе наблюдателя.

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