Мужчину с ножевыми ранениями спасли медики в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице на пульт неотложной службы поступило сообщение, что на улице Вологодской в Индустриальном районе мужчине нужна помощь, у него множество ножевых ранений.

Скорая помощь в срочном порядке забрала пострадавшего и госпитализировала. Мужчине сделали операцию, и теперь он находится вне опасности и проходит реабилитацию.

- Полиция Хабаровска начала разбирательства по инциденту, в результате проверки было выявлено, что к случившемуся причастен сосед пострадавшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Двое мужчин живут в одном доме, одним из вечеров соседи устроили пикник на территории двора с распитием спиртного. Между мужчинами произошел конфликт, сосед ударил пострадавшего несколько раз ножом и ушел с места преступления, оставив приятеля без помощи.

Потерпевший смог дойти до ближайшей автостоянки, где охрана уже смогла вызвать медиков.

Полиция подозреваемого задержала. Теперь мужчина находится под стражей до вынесения судом решения в его отношении.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.