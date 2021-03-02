Четырехлетнего ребенка спасли из пожара хабаровские огнеборцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера вечером, первого марта, в краевой столице на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании. Очевидцы рассказали, что в одном из домов на Краснореченском переулке случился пожар.

- Пожарные расчеты немедленно отправились на место происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - На месте они увидели, что от мусоропровода идет дым, при этом в самом подъезде было сильное задымление.

Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, спасатели при проведении проверки помещений обнаружили и вынесли из квартиры на девятом этаже маленького четырехлетнего ребенка. При его эвакуации потребовалось средство спасения - капюшон.

Спасатели оперативно справились с возгоранием и через короткое время очаг был локализован, а затем и совсем потушен. Пожар охватил лишь два квадратных метра площади. Пострадавших в происшествии, к счастью, нет.

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