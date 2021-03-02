Хабаровские спортсмены стали медалистами на первенстве Европы и чемпионате мира Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские спортсмены выступали в составе сборной России на крупных соревнованиях международного уровня. Так, в Эстонии состоялись три больших состязания по спортивному ориентированию на лыжах - первенство мира, чемпионат мира для спортсменов возрастной категории до 21 года, и первенство Европы для спортсменов возрастной категории до 18 лет.

- В составе сборной команды России выступали спортсмены из Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Некоторые из них стали призерами и победителями. Так, на «Европе» спринтерскую гонку выиграл Артур Плехов.

Обладательницей двух медалей на мировом чемпионате стала Алена Трапезникова, из Комсомольска-на-амуре. Она взяла бронзу на классической гонке, и золото получила в паре с Андреем Ламовым.

Стрельба из лука выявила серебряного призера среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в международных соревнованиях. Им стал Денис Тен, хабаровчанин. Соревнования прошли в Дубае. Участвовали свыше сотни участников из 11 стран. Второе место он занял в паре с Еленой Крутовой.