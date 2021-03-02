Заболеваемость ОРВИ и пневмонией снижается в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске отмечается снижение заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Грипп в краевой столице ни у одного жителя не обнаружен. Ситуация с внебольничной пневмонией пока на особом контроле, но дело уже идет на улучшение.

За последнюю неделю февраля к врачам обратились 3606 хабаровчан с жалобами на симптомы ОРВИ. Это почти на 1150 человек меньше, чем неделей ранее. Среди заболевших зарегистрирован 2701 ребенок до 14 лет и 905 человек от 15-летнего возраста и старше. В больницу положили шесть человек.

- Внебольничная пневмония тоже постепенно отпускает хабаровчан. За два месяца ее диагностировали 5473 жителям. За последнюю неделю февраля зарегистрировано 252 случая заболевания пневмонией в городе. Это на 34 случая меньше, чем за неделю до этого, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

В городе продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.