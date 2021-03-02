Новое село Дальневосточное появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае образовывается новое село - Дальневосточное. Профильное ведомство 10 марта встретится с обладателями дальневосточных гектаров, где участники обсудят транспортную инфраструктуру, развитие нового населенного пункта и другие приоритетные задачи.

- Площадь населенного пункта составляет порядка 200 гектаров, на этой площади определено почти сто участков, на 70 из которых будут стоять жилые дома, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Во время открытого диалога будут рассмотрены меры поддержки, выявлены запросы и потребности владельцев гектаров, изучены предложения жителей по развитию села. Владельцы земельных наделов могут оповестить о своем участии во встрече по телефону 8-800-100-51-22 или отправить письмо на электронный адрес 1ga@adm.khv.ru.

В правительстве сообщили, что на местности идут работы по обеспечению гектаров инфраструктурой. Там уже поставили трансформаторы. Электричество поможет владельцам быстрее осваивать наделы.