Пожар произошел в административном здании в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске произошел очередной пожар. Первого марта на пульт пожарной службы поступило сообщение о задымлении в трехэтажном административном помещении на улице Ленинградской.

- Сотрудники пожарного подразделения отправились на вызов к месту происшествия вечером, первого марта, сразу же после того, как поступило сообщение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Когда спасатели приехали на место, то обнаружили задымление на втором и третьем этажах административного здания.

Пожарные расчеты локализовали огонь в здании, примерно через двадцать минут ликвидировали открытый огонь, а полностью пожар потушили еще спустя 40 минут. Огонь охватил общую площадь в восемь квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в электрощитовой и серверной. Самостоятельно из здания эвакуировались пять человек. Пострадавших в происшествии нет.

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