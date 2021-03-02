За время пандемии в ЕАО от коронавируса скончались 119 человек Фото: Правительство ЕАО

Эпидемиологическая обстановка в Еврейской автономной области по состоянию на второе марта 2021 года остается стабильной. В области за все время пандемии коронавирусом заболели 4330 человек. Справились с инфекцией 4118 жителей. К сожалению, умерших от вируса 119 человек.

- В области в госпиталь положили 35 пациентов, еще 58 человек лечатся дома, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО. - В регионе развернуто 88 ковидных коек, 35 из них на данное время заняты.

Остаются некоторые жители на карантине, их 69 человек. За минувшие сутки в области провели тестирование на инфекцию у 93 людей.

В больницах региона на лечении находятся 102 человека, из них 14 - это дети. В стационар положили 75 человек. Из них восемь детей в возрасте старше одного года. На искусственной вентиляции легких находятся три пациента.

На карантин по ОРВИ в Биробиджане закрытым остается один школьный класс с 26 февраля. Вынужденные каникулы продлятся до пятого марта.

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