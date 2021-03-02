Водителя автобуса маршрута №10, грубившего хабаровчанам, уволили Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске недавно произошел инцидент - на водителя общественного транспорта, а именно автобуса, который ездит по маршруту №10, пожаловались жители краевой столицы. Водитель 24 февраля вместе с кондуктором позволили себе грубость и некорректное поведение в отношении пассажиров. Перевозчиком приняты соответствующие меры по этому инциденту - водителя уволили.

- Скорее всего, та же участь ждет водителя маршрута №88, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Водитель громко матерился во время ведения автобуса. В том числе пассажирам отвечал нецензурно на замечания.

Такие жалобы рассмотрели на совещании с перевозчиками. За прошлую неделю в мэрию поступило семь таких обращений. Многих нарушителей уже наказали.

Однако в профильном управлении отмечают, что жалоб стало меньше. Ранее ежедневно поступало по десять штук, сейчас лишь два-три в день.

Каждая жалоба отрабатывается городскими властями и перевозчиками.

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