Чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоится третий международный чемпионат по стандартам WorldSkills. В нем примут участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего на мероприятии будут выступать 33 конкурсанта, будут задействованы также 38 экспертов, семь независимых экспертов и переводчики.

Мероприятие пройдет с первого по четвертое марта в очно-дистанционном формате. Всего рассмотрят пять компетенций: «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Инженерный дизайн КАД» и «Промышленный дизайн».

Цель чемпионата - повысить качество подготовки студентов. В частности благодаря расширению международных связей. Три хабаровских колледжа заключили соглашения с иностранными образовательными учреждениями. По этим соглашениям студенты и преподаватели практикуются и стажируются, участвуют в соревнованиях по профмастерству.

Ранее чемпионат проходил в 2018 году. В нем тогда приняли участие 120 конкурсантов и иностранных экспертов.

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