За разбой и оборот наркотиков накажут жителя Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае прошло судебное заседание, на котором рассматривалось дело, возбужденное в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении и незаконном обороте наркотиков.

Бикинский суд признал мужчину, местного жителя, виновным в совершении преступлений по части третьей статьи 162 УК РФ и части второй статьи 228 УК РФ.

- Суд установил, что житель Бикина проник в дом к одинокой женщине и, угрожая деревянной доской, как оружием, потребовал отдать ему все деньги, которые у нее есть, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Женщина испугалась и отдала все, что было у нее, преступнику. Мужчина, получив добычу, из дома потерпевшей убежал.

Помимо этого органы власти выяснили, что преступник хранил у себя в кладовке наркотики - каннабис.

Судом вынесен обвинительный приговор, мужчина отправится в колонию строгого режима отбывать девять лет лишения свободы.