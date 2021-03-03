Обстановка в Хабаровском крае на третье марта: погода, пожары, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае третьего марта гораздо теплее, чем в предыдущие три дня. За окном днем от -6 до -8 градусов в краевом центре. Ветер южного и юго-западного направления, 4-12 метров в секунду.

- На юге Хабаровского края сегодня пройдет небольшой снег, днем на улице от -1 до -6 градусов, ветер дует с юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центре региона снег пройдет лишь местами. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ветер различных направлений, 2-14 метров в секунду. В северных районах Хабаровского края преимущественно осадков не ожидается, разве что в Охотском районе пройдет небольшой снег. Днем на севере от -10 до -25 градусов. Ветер может быть порывами на побережье до 20 метров в секунду.

За минувшие сутки в крае произошло 11 пожаров, из них в жилом секторе - 3. Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 16 мкр/ч.

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