Присягу приняли 11 молодых полицейских в Хабаровске Присягу приняли 11 молодых полицейских в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Слушатели факультета профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Дальневосточного юридического института МВД России, дали присягу верности закону и служебному долгу.

Молодых полицейских на торжественном мероприятии поздравили родные, друзья, руководители служб и подразделений, ветераны ведомства.

- После того, как пройдет курс обучения, молодые полицейские войдут в новые коллективы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - курсы рассчитаны на срок от 4 до 5 месяцев, в зависимости от специализации.

Новые молодые специалисты отправятся в подразделения следствия, в уголовный розыск, в конвой, в дежурные части, а кто-то станет участковым.

- Служба в органах внутренних дел - нелегкий, но почетный труд, - сказал Сергей Ткаченко, полковник внутренней службы. - Молодые полицейские выбор делали осознанно.

В завершении мероприятия молодым специалистам пожелали пройти обучение на отлично и успешно применять знания в работе.

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