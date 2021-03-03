Автопоезд «Здоровье» принял уже порядка 700 жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

За первый рейс автопоезд «Здоровье», отправившийся в поселок Сита, а затем в поселок Обор в Хабаровском крае, принял в своих автокабинетах почти 700 человек. Это порядка 26% местного населения. Как сообщает пресс-служба правительства края, в этих населенных пунктах увеличилось посещение ФАПов в четыре раза.

- В автопоезде людей принимают медики из трех медицинских организаций региона - диагностического центра «Вивея», детской краевой больницы имени А.К. Пиотровича и районной больницы, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Среди услуг - флюорография, маммография, диагностический комплекс и стоматологический мобильный кабинет. Принимают специалисты - врач общей практики, педиатр, врач акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, рентген-лаборант и медсестры.

За все время работы в автопоезде прошли УЗИ уже 115 жителей края, а еще 350 обследовали. Также можно поставить прививку от коронавируса. Сейчас власти думают продлить прием жителей в автопоезде на территории района имени Лазо.

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