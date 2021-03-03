Водителя, сбившего насмерть женщину, осудили в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске состоялся суд в отношении мужчины, который в пьяном виде управлял автомобилем и сбил женщину на пешеходном переходе, в результате чего женщина скончалась.

- Суд установил, что водитель автомобиля в октябре прошлого года находился в состоянии наркотического опьянения, ехал по улице Шеронова и по невнимательности на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Женщина получила травмы и в результате умерла в больнице.

Мужчина свою вину признал полностью и выплатил моральный ущерб потерпевшим. Однако виновник все-же отправится в тюрьму - в колонию общего режима по решению суда на пять лет. Кроме того, осужденного лишат права управлять автомобилем на три года. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.

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