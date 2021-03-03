«Умные» счетчики ставят в домах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 2018 года в домах устанавливают новые счетчики на электричество. Всего они стоят в 11 домах в крае. Дарий Тюрин, министр ЖКХ края, навестил обладателей счетчиков и тех, кто только собирается их поставить.

Чаще всего счетчики ставят тогда же, когда меняют электрику в доме. Так сделали в нескольких домах. Так, жители дома на Гагарина увидели пользу от новых счетчиков, когда получили первые квитанции. Сумма в них оказалась меньше, чем раньше.

«Умные» счетчики - автоматизированная система. Они позволяют удаленно отследить потребление, учитывая все скачки напряжения, вмешательства и прочее. В экстренной ситуации счетчики можно удаленно отключить. Кроме того, показания они передают также удаленно.

- Сейчас такие счетчики становятся все популярнее у жителей региона, - говорит Дарий Тюрин. - Пока они стоят не во многих домах, но уже в этом году появятся в 15 многоэтажках. Установка в стандартном пятиподъездном доме стоит порядка 600 тысяч рублей.

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