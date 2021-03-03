Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 марта Фото: Почта России

7 марта почтовые отделения закроются на час раньше.

8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений Хабаровского края.

9 марта почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Пенсии и пособия доставляются по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных районов. Уточнить вопросы, связанные с доставкой пенсий через почтовые отделения, можно в службе клиентской поддержки Почты России по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.

Узнать график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

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