Рейсом санавиации доставили женщину из Бикина в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера, второго марта, дежурные Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что женщине в городе Бикине требуется экстренная госпитализация в больницу краевой столицы. К спасателям обратились с просьбой эвакуировать женщину посредством санитарной авиации.

- Вчера в 15:10 дежурный экипаж вертолета Ми-8 МЧС России, на борту которого находилась бригада медиков и спасатели, вылетел на вызов в город Бикин, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - По прилету в кабину воздушного судна транспортировали женщину, у которой была черепно-мозговая травма.

Медики во время полета наблюдали за пациенткой. Вертолет приземлился в Хабаровске на аэродроме в 17:40, где прибывших уже ожидала скорая помощь. Женщину забрали медики и отвезли в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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