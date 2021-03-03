На пять миллионов оснастят школу искусств на Хору в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в поселке Хор работает школа искусств. В прошлом году к полувековому юбилею в школе провели ремонт, сейчас решено укрепить материально-техническую базу школы. Так, учреждению будет выделено порядка пяти миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура».

- Школа в этом году закупит новые музыкальные инструменты, новое оборудование и учебные материалы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Хорская школа искусств работает с 1970 года. За время работы из ее стен вышли больше 200 профессиональных музыкантов, архитекторов, педагогов и дизайнеров. Сейчас в школе учится порядка 150 человек. В стенах учреждения имеется концертный класс, выставочные залы, кабинеты для индивидуальных занятий.

Кроме Хорской школы в районе имени Лазо отремонтируют зрительный зал в ДК в поселке Мухен и модернизируют местную библиотеку.

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